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İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı
6 saat önce
İran Parlamentosu Başkanlık Heyeti Sözcüsü Behruz Nemeti, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ülke genelinde ölen kişi sayısının 12'ye, virüs teşhisi konulan kişi sayının ise 47'ye yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
İran Parlamentosu Başkanlık Heyeti Sözcüsü Behruz Nemeti, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ülke genelinde ölen kişi sayısının 12'ye, virüs teşhisi konulan kişi sayının ise 47'ye yükseldiğini açıkladı.
Nemeti, virüsün ülkede hızla yayılması üzerine bugün parlamentoda Sağlık Bakanının katılımıyla kapalı oturum yapıldığını ve bakanının bu bilgileri kapalı oturumda milletvekillerine hitaben söylediğini aktardı.Öte yandan virüsün ülkedeki ana yayılma bölgesi olan Kum kentinde, Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de virüse yakalandığı tespit edildi. Karantinaya alınan rektörün temas halinde olduğu hastalardan virüsü kaptığı tahmin ediliyor.
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