İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı - Son Dakika Dünya

İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

6 saat önce

İran Parlamentosu Başkanlık Heyeti Sözcüsü Behruz Nemeti, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ülke genelinde ölen kişi sayısının 12'ye, virüs teşhisi konulan kişi sayının ise 47'ye yükseldiğini açıkladı.

İran'da Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye çıktı, System.String[]

İran Parlamentosu Başkanlık Heyeti Sözcüsü Behruz Nemeti, Covid-19 (koronavirüs) nedeniyle ülke genelinde ölen kişi sayısının 12'ye, virüs teşhisi konulan kişi sayının ise 47'ye yükseldiğini açıkladı.

Nemeti, virüsün ülkede hızla yayılması üzerine bugün parlamentoda Sağlık Bakanının katılımıyla kapalı oturum yapıldığını ve bakanının bu bilgileri kapalı oturumda milletvekillerine hitaben söylediğini aktardı.Öte yandan virüsün ülkedeki ana yayılma bölgesi olan Kum kentinde,  Kum Tıp Üniversitesi Rektörü Muhammed Rıza Kadir'in de virüse yakalandığı tespit edildi. Karantinaya alınan rektörün temas halinde olduğu hastalardan virüsü kaptığı tahmin ediliyor.


İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:51 Kaynak: DHA
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