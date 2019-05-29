Son Dakika Haberleri: Cuma namazı imamı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
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Cuma namazı imamı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

1 saat önce

İran'ın Fars eyaletine bağlı Kazerun ilçesinde cuma namazı imamı Muhammed Hursend, Kadir Gecesi programı dönüşünde evinin önünde bıçaklanarak öldürüldü.

Cuma namazı imamı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti, System.String[]

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kazerun cuma namazı imamı Hursend saat 03.30 sularında Kadir Gecesi için düzenlenen programdan dönüşte evinin önünde bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırının ardından Hursend'in hastaneye kaldırıldığı ancak aldığı yaranın büyük olması nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada ise saldırganın tespit edildiği ve yakalanması için çalışmalara başlandığı aktarıldı.

İran'da Kadir Gecesi, ramazanın 19, 21 ve 23. gecelerinden birinde olduğuna inanıldığı için bu geceler sabaha kadar ibadetle geçiriliyor.

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:25 Kaynak: AA
İran, Dünya
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