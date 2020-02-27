İran'da cuma namazına korona virüsü engeli - Son Dakika
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İran'da cuma namazına korona virüsü engeli

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da ve bazı eyaletlerde korona virüsü salgını nedeniyle bu hafta toplu cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

İran'da cuma namazına korona virüsü engeli, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da ve bazı eyaletlerde korona virüsü salgını nedeniyle bu hafta toplu cuma namazı kılınmayacağı açıklandı.

İran'da korona virüsü salgını nedeniyle Cuma İmamları Şurasının aldığı son karara göre, başkent Tahran ve bazı eyaletlerde bu hafta toplu halde Cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu. Tahran Cuma Namazı Merkezi Başkanı Seyit Bakır Pişnemazi, "Cuma İmamları Şurasının aldığı son karara göre Tahran ve bazı eyaletlerde yarın kılınacak olan cuma namazları iptal edilmiştir" dedi. Pişnemazi, "Önümüzdeki haftalarda cuma namazlarının kılınıp kılınamayacağı merkez tarafından yapılan açıklamalarla bildirilecektir" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:55 Kaynak: İHA
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