İran'da cuma namazının ardından ABD'ye tepki gösterisi - Son Dakika

Tahran İmam Humeyni Musallası'nda kılınan cuma namazının ardından dağılan İranlılar

Cuma namazının ardından ABD karşıtı sloganlar atan bir grup İranlı

İran bayrakları ve Süleymani'nin fotoğraflarını taşıyanlar

ABD bayrağına basarak slogan atan İranlılar

İran lideri Ali Hamaney, Irak'taki ABD üssüne yapılan saldırıyı "ABD'nin itibarına ve süper gücüne yapılan bir saldırı" şeklinde niteledi.

Hamaney, Tahran İmam Humeyni Musallası'nda 8 yıl aradan sonra okuduğu ilk cuma hutbesinde gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu

İran'ın son 2 haftada acı ve tatlı maceralar yaşadığını ve bunların halk için de ders verici nitelikte olduğunu söyleyen Hamaney, "Ayn el-Esed Hava Üssü'ne gönderilen füzeler, ABD'nin haysiyetini hedef almıştır. Bu, ABD'nin süper gücüne yapılan bir saldırıdır. ABD, Suriye, Irak, Lübnan ve Afganistan'da direniş güçleri tarafından darbe alıyor ancak verilen bu güçlü cevap, ABD'nin itibarına yapılmıştır, ne yaparsa yapsın bundan kurtulamaz." dedi.

Cuma namazının ardından dağılan İranlılar ABD karşıtı sloganlar atarak yürüdü.