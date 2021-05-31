Üye Girişi
İran'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilen reformist siyasetçiden "adaletsizlik her yeri sardı" çıkışı - Son Dakika

İran'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilen reformist siyasetçiden "adaletsizlik her yeri sardı" çıkışı

31.05.2021 13:40
İran'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilen reformist siyasetçiden

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu reddedilen Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan, seçim sistemini eleştirerek "ülkedeki adaletsizliğin siyasal ve sosyal tüm alanları sardığını" söyledi.

İran'da 18 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusu reddedilen Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan, seçim sistemini eleştirerek "ülkedeki adaletsizliğin siyasal ve sosyal tüm alanları sardığını" söyledi.

İran Meclisinde milletvekillerine hitap eden reformist siyasetçi Pizişkiyan, aralarında kendisinin de bulunduğu reformist adayların Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından veto edilmesine tepki gösterdi.

Pizişkiyan, "AKK bizi neden reddetti. Suçumuz neydi? Şeffaf bir şekilde kusurlarımızı açıklamalı." dedi.

Adalet için önce insaflı olmak gerektiğini söyleyen Pizişkiyan, "Yaşadığımız toplumda (İran'da) adaletsizlik her yeri sardı. Siyaset, iktisat, kültür, kavmiyet her alanda adaletsizlik hakim. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. İran, siyasi bir grubun malı değildir, tüm İranlılarındır. Halk, arkamızdan iyi şeyler söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Ülkede siyasi alanlarda ayrımcılık yapıldığını kaydeden Pizişkiyan, "Kürdistan veya Beluçistan eyaletinde doğan bir kişi en iyi adam ve en iyi uzman dahi olsa siyasette yer alamıyor. Neden? Onun suçu Kürt veya Beluç olmaktan başka bir şey değil. Petrol ve doğal gazını aldığımız Huzistan eyaletinde halkın içmeye suyu dahi yok. Büyük sıkıntı içerisindeler." diye konuştu.

Halihazırda ülkenin tehlikede olduğunu savunan Pizişkiyan, yöneticilerin bakış açılarını ve duruşlarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Reformistlerin önde gelen adayları reddedildi

İran'da 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak için adaylık başvurusunda bulunan 592 kişiden 585'inin veto edilmesi tepkilere neden oluyor.

Adayların rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen AKK'den yapılan açıklamayla, ılımlı muhafazakar eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran Meclisi Milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade'nin adaylık başvuruları resmen reddedilmişti.

İran'da reformistleri temsil eden en büyük kanat "Reformist Cephe", AKK tarafından adaylıkları onaylanan 7 kişi arasında Reformist Cepheden kimsenin bulunmadığını belirtmişti.

Milletvekili, Haziran, Tebriz, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilen reformist siyasetçiden 'adaletsizlik her yeri sardı' çıkışı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL İlk kirazlar açık artırmayla satıldı: Tarlada 10, markette 30 TL Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası

Son Dakika Haberleri
15:00 İmamoğlu, önceki İBB yönetimini 28 milyon dolarlık yolsuzluk ile suçladı: Belgeler elimde
14:44 Podolski, Antalyaspor ile yollarını ayırdı
14:40 Müge Anlı'nın programında cani adam, sevgilisini öldürdüğü anları soğukkanlılıkla anlattı
14:28 Genç polis memuru evinde başından vurulmuş halde bulundu
14:27 Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek
14:27 Beren Saat, romantik karelerle Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı
14:24 Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız
14:23 Başkan ve hoca arasında sular durulmuyor! Fatih Terim, Florya'daki tüm eşyalarını topladı
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu Binlerce yıllık tarihi tünel, doğa yürüyüşçülerinin vazgeçilmezi oldu         
15:06
Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu ile yayını binlerce kez izlenen Jahrein'in yeni konuğu Ali Babacan         
14:56
Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın Bahçeden erik yiyen kişi, not yazıp ağaca astı: Borcum var ise IBAN atın         
14:42
Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Oyuncu Ümit Berber, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
14:38
Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Koronavirüs testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek         
14:28
Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız Genç kadın avukat sevgilisini tehdit etti: Bizim ailemiz PKK'lı, seni dağa kaçıracağız         
14:25
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Bir tarih böyle yok oldu! Üsküdar'daki köşk, defineciler tarafından talan edildi Bir tarih böyle yok oldu! Üsküdar'daki köşk, defineciler tarafından talan edildi         
11:38
Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu         
11:28
Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!         
11:16
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 15:15:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da Cumhurbaşkanlığı adaylığı reddedilen reformist siyasetçiden "adaletsizlik her yeri sardı" çıkışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement