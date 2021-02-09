İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık süreci 11 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika

İran'da haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurularının 11 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Seçim Ofisi, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuru takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre 18 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerde resmen aday olmak isteyenler 11 Mayıs'tan itibaren 5 gün boyunca başvuruda bulunabilecek.

Milletvekili Hacıbabayi adaylığını açıkladı

Öte yandan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan ikinci isim eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde Eğitim ve Öğretim Bakanlığı görevinde bulunan Milletvekili Hamid Rıza Hacıbabayi oldu.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Babayi, "Hemedan Peyam" gazetesine verdiği röportajda, hükümetin ülkeyi yönetmede yetersiz kaldığını savunarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazır olduğunu açıkladı.

Eski Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan da 24 Kasım 2020'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu duyurmuştu.

Muhtemel adaylar

Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, eski Meclis Başkanı Ali Laricani ve eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da cumhurbaşkanlığı seçimleri için muhtemel adaylar arasında gösteriliyor. Cumhurbaşkanı Ruhani ise üst üste iki dönem seçildiği için yeniden aday olamıyor.

Ülkede seçimlerde aday olmak isteyenlerin din adamları ve hukukçulardan oluşan Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti'nden onay alması gerekiyor.

Adayları, devletin değerlerine bağlılıkları yönünden değerlendiren Denetleme Heyeti, 2017'de eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a seçime katılma izni vermemişti.