İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru - Son Dakika

İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru

Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür dağıtması Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları çiçek dağıtması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala, başkent Tahran'da Seçim...

Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür dağıtması Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti'nin taraftarları çiçek dağıtması TAHRAN - İran'da 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine iki gün kala, başkent Tahran'da Seçim yarışına katılan Cumhurbaşkanı adayı Abdünnasır Hımmeti taraftarları, başkent caddelerinde halka broşür ve çiçek dağıtarak adayını destekledi.

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