İran'da DEAŞ militanı olmak ve 2 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan kişi idam edildi - Son Dakika

İran'da DEAŞ militanı olmak ve 2 güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan kişi idam edildi
28.01.2021 21:29
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 2 güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ve terör örgütü DEAŞ militanı olmakla suçlanan Ali Mutiri idam edildi.
İran'ın güneyindeki Huzistan eyaletinde 2 güvenlik görevlisinin öldürülmesinden sorumlu tutulan ve terör örgütü DEAŞ militanı olmakla suçlanan Ali Mutiri idam edildi.
Huzistan Adliyesinden yapılan açıklamada, Mutiri hakkında 6 Şubat 2019'da verilen idam cezasının bugün infaz edildiği belirtildi.
Açıklamada, Huzistan'ın Şeyban bölgesinde 7 Mayıs 2018'de terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği iddia edilen ve 2 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili davada yargılanan Mutiri'nin ölüm cezasına çarptırıldığı hatırlatıldı.
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