İran'da Demavend ilçesi eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı suikast sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Demavend Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Taki Takizade, "Demavend ilçesinin eski Çevre Koruma Kurumu Başkanı Abbas Mirzakerimi'nin aracına dün akşam yerel saatle 21.00 sularında Tahran'ın doğusundaki Germabserd yolunda uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi." dedi.

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