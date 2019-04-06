Son Dakika Haberleri: İran'da Denizaltı Bataryası Patladı: 3 Ölü

İran'da Denizaltı Bataryası Patladı: 3 Ölü

39 dakika önce

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas kentinde denizaltı bataryasının patlaması sonucu 3 kişi öldü.

İran'da Denizaltı Bataryası Patladı: 3 Ölü, System.String[]
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas kentinde denizaltı bataryasının patlaması sonucu 3 kişi öldü.

İran devlet medyasına göre, İran Savunma Bakanlığına bağlı Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nde bir denizaltının bataryasının patlaması sonucu 3 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.

Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nin Bender Abbas'ın 37 kilometre batısında bulunduğu ve İran Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri denizaltılar ve gemilerin yapımı ile tamirat faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Derviş Deniz, İran, Güncel
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