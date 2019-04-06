İran'da Denizaltı Bataryası Patladı: 3 Ölü
39 dakika önce
İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas kentinde denizaltı bataryasının patlaması sonucu 3 kişi öldü.
İran
'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas kentinde denizaltı bataryasının patlaması sonucu 3 kişi öldü.
İran devlet medyasına göre, İran Savunma Bakanlığına bağlı Şehid Derviş Deniz
Sanayi Tesisi'nde bir denizaltının bataryasının patlaması sonucu 3 bakanlık çalışanı hayatını kaybetti.
Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nin Bender Abbas'ın 37 kilometre batısında bulunduğu ve İran Savunma Bakanlığı bünyesinde askeri denizaltılar ve gemilerin yapımı ile tamirat faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:22 Kaynak: AA
Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis!
Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı
Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi