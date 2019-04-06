İran'da Denizaltı Bataryası Patladı: 3 Ölü
1 saat önce
İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir denizaltı bataryasında yaşanan hidrojen gazı patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İran
Deniz Kuvvetleri'ne ait bir denizaltı bataryasında yaşanan hidrojen gazı patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
İran'ın Bender Abbas Limanı'nın yaklaşık 37 kilometre batısında İran Deniz Kuvvetleri'ne ait Şehid Derviş Deniz
Sanayi Tesisi'nde yaşanan hidrojen gazı patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin hidrojen gazı patlamasına maruz kalan teknisyenler olduğu belirtildi. Yaşanan ilk patlamadan sonra bölgeye yardım ekiplerinin geldiği, bu esnada ikinci bir patlamanın yaşandığı ve ikinci patlamada da yardım ekibinden 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. - TAHRAN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:30 Kaynak: İHA
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