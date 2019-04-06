Son Dakika Haberleri: İran'da Denizaltı Bataryası Patladı: 3 Ölü

İran'da Denizaltı Bataryası Patladı: 3 Ölü

1 saat önce

İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir denizaltı bataryasında yaşanan hidrojen gazı patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Denizaltı Bataryası Patladı: 3 Ölü, System.String[]
İran Deniz Kuvvetleri'ne ait bir denizaltı bataryasında yaşanan hidrojen gazı patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın Bender Abbas Limanı'nın yaklaşık 37 kilometre batısında İran Deniz Kuvvetleri'ne ait Şehid Derviş Deniz Sanayi Tesisi'nde yaşanan hidrojen gazı patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin hidrojen gazı patlamasına maruz kalan teknisyenler olduğu belirtildi. Yaşanan ilk patlamadan sonra bölgeye yardım ekiplerinin geldiği, bu esnada ikinci bir patlamanın yaşandığı ve ikinci patlamada da yardım ekibinden 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:30 Kaynak: İHA

Derviş Deniz, İran, 3. Sayfa
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