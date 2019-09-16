Son Dakika Haberleri: İran'da deprem
Son Dakika Güncel Haber

İran'da deprem

9 dakika önce

İran'ın Gazvin ve Gilan eyaletlerinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da deprem, System.String[]

İran'ın Gazvin ve Gilan eyaletlerinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Gilan Eyaleti Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Rıza İslami, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Deprem sonrası şehir halkı büyük bir korku ve paniğe kapıldı. Herhangi bir can kaybı yaşamadık ve halkı soğukkanlı olmaya davet ediyorum" dedi.


Rıza İslami Gilan ve Gazvin eyaletlerinde meydana gelen depremin İran'ın Zencan, Elburz ve Mazenderan eyaletlerinde hissedildiğini belirtti.


Aynı gün içerisinde İran'ın İsfehan eyaletinde de 4.7 ve 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. - TAHRAN

İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu
Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 22:37:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]