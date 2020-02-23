İran'da deprem - Son Dakika

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur kentinde yerel saatle 09.22'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin İran'ın Tebriz ve Urumiye eyaletlerinin yanı sıra Türkiye'de de hissedildiği belirtildi.



İran Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Murtaza Selimi, depremin 43 köyü etkilediğini söyleyerek, "Yardım ve kurtarma ekipleri depremin olduğu bölgeye sevk edildiler ve şuana kadar hasar raporu bildirilmedi" dedi.



AFAD, İran'daki depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıklamıştı. - TAHRAN