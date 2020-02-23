İran'da deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da deprem - Son Dakika

İran'da deprem

7 saat önce

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da deprem, System.String[]

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Kotur kentinde yerel saatle 09.22'de 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin İran'ın Tebriz ve Urumiye eyaletlerinin yanı sıra Türkiye'de de hissedildiği belirtildi.


İran Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Murtaza Selimi, depremin 43 köyü etkilediğini söyleyerek, "Yardım ve kurtarma ekipleri depremin olduğu bölgeye sevk edildiler ve şuana kadar hasar raporu bildirilmedi" dedi.


AFAD, İran'daki depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıklamıştı. - TAHRAN

Tahran Üniversitesi, Azerbaycan, Deprem, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı
Son dakika: İran'da yayılan koronavirüs nedeniyle sınır kapıları kapatıldı, ulaşım tek taraflı durduruldu Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı

Son Dakika Haberleri
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi
13:41 Antalya'da Gülben Ergen rüzgarı
11:30 Antalya da sahneye çıkan Gülben Ergen şarkılarını kendine özel yapılan halının üzerinde söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 17:49:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]