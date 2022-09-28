İran'da devam eden protestolara eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızından destek! Gözaltına alındı - Son Dakika
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İran'da devam eden protestolara eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızından destek! Gözaltına alındı

28.09.2022 13:51

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ülkede devam eden gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bir dönem milletvekili olarak seçilen ve başörtü dayatmalarına karşı açıklamalarıyla tanınan kadın hakları aktivisti gazeteci Faize Haşimi, rejime yönelik sert söylemleri sebebiyle birçok kez tutuklanmıştı.

İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. İran medyası tarafından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin, gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Haşimi'nin İran'da hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ FAİZE HAŞİMİ GÖZALTINDA

Mahsa Amini'nin, başörtüsü nedeniyle gözaltında tutulduğu sürede ölmesiyle patlak veren protesto gösterileri ülke geneline yayıldı. Dünya kamuoyunda da geniş yer bulan protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti. İran hükümeti tarafından yapılan açıklamada destek veren kişilere ağır yaptırımlar uygulanacağı açıklanmıştı. Protestolara destek verenler rejim güçleri tarafından tespit edilip gözaltına alınmaya başlandı. Gözaltına alınan isimler arasında İran'ın eski Cumhurbaşkanı İran'ın Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin de olması dikkat çekti.

Bir dönem Tahran milletvekili olarak seçilen eski Cumhurbaşkanının kızı Faize Haşimi, mevcut rejime karşı sert söylemleriyle sık sık gündeme geliyor. Faize Haşimi'nin, mevcut rejime yönelik sert eleştirileri nedeniyle "rejim aleyhinde propaganda" yapmak suçlamasıyla birçok kez tutuklandı. Kadın hakları aktivisti olan Faize Haşimi, daha önce yaptığı açıklamalarda Şah döneminde başörtü yasağına karşı olduğu gibi şuanda mecburi tutulmasına da karşı olduğunu ifade etmişti.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızından protestolara destek! Gözaltına alındı

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuş, protestolar başlamıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü, Amini'nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı milislerin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızından protestolara destek! Gözaltına alındı
YORUMLAR
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İran Başsavcısı, gösterilerde şiddete karışanların 'en ağır şekilde' cezalandırılmasını istedi İran Başsavcısı, gösterilerde şiddete karışanların 'en ağır şekilde' cezalandırılmasını istedi VAN'DA OTELLERDE YER KALMADI VAN'DA OTELLERDE YER KALMADI
Kaynak: İHA

Haşimi Rafsancani, Togo Cumhuriyeti, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'da devam eden protestolara eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızından destek! Gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da devam eden protestolara eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızından destek! Gözaltına alındı - Son Dakika
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