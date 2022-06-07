İran'da devlete ait bir bankadaki kiralık kasalar çalındı

İran'ın başkenti Tahran'da yan binadaki duvarı delerek devlete ait bir banka şubesine giren hırsızlar 162 kiralık kasayı boşaltıp kaçtı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da devlete ait Bank Millinin Üniversite Şubesindeki kiralık kasalar çalındı.

Haberde, komşu bir binadan bankanın duvarını delen hırsızların sonrasında onlarca kiralık kasayı soyduğu aktarıldı. Kiralık kasalarda ne olduğu banka tarafından da bilinmediği için çalınan varlıkların değerinin tam olarak hesaplanamadığı belirtildi.

Emniyet Yetkilisi Ali Velipur Guderzi, olayla ilgili ilk soruşturmada ihmalkar davranan çok sayıda banka çalışanının gözetim altına alındığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Bank Milli Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Monisan ise şubede müşterilere tahsis edilen 250 kiralık kasadan 162'sinin kırıldığını ve içlerinin boşaltıldığını belirterek, "Hırsızlar binaya ne yazık ki gelişmiş araçlarla ve teçihizatla girmiş." dedi.

Monisan, kasalarda güvenlik sistemlerinin olup olmadığının sorulması üzerine, kasaların güvenlik sistemleriyle donatıldığını ancak uzmanlara göre, şubeye giren hırsızlardan oluşan ekibin sistemleri devre dışı bırakmayı başarabildiğini söyledi.

Olaydan zarar gören müşterilerin zararlarının tazmin edileceğini aktaran Monisan, "Tüm mağdurların tazminatı adli makamların gözetiminde Bank Milli tarafından ödenecek." dedi.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansının ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hırsızlar bankaya girdiği zaman alarm sistemi şube müdürünün cep telefonuna bağlanarak hırsızlık uyarısında bulundu ancak "bu sistem daha önce yanlış uyarı verdiği için" şube müdürü, uyarıyı önemsemedi.

Haberde, alarm sisteminin polise değil şube müdürüne yönlendirildiği aktarıldı.