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İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı - Son Dakika

İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı

07.11.2021 18:01
İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı

İran'da devrilen Türk tırındaki tavuk ürünlerinin yağmalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İran'da devrilen Türk tırındaki tavuk ürünlerinin yağmalandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İran'a tavuk ürünü taşıyan Türk firmasına ait tır, dün Merivan şehrinin dağlık bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada etrafa saçılan koliler halindeki tavuk ürünleri yoldan geçen kişilerce yağmalandı.

O anları bir tır sürücüsü cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da devrilen Türk tırındaki ürünlerin yağmalanması kameraya yansıdı - Son Dakika
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