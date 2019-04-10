Son Dakika Haberleri: İran'da Devrim Muhafızları Kaçak Yakıt Gemisine El Koydu

İran'da Devrim Muhafızları Kaçak Yakıt Gemisine El Koydu

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 12 milyon 500 bin litrelik kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koydu.

İran'da Devrim Muhafızları Kaçak Yakıt Gemisine El Koydu, System.String[]
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda 12 milyon 500 bin litrelik kaçak yakıt taşıyan bir gemiye el koydu.

İran'da Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'nda 12 milyon 500 bin litrelik kaçak akaryakıt taşıyan gemiye el koyarken, yabancı uyruklu 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengseri, Hürmüz Boğazı'nda kaçakçılık yapan bir şebekeye yönelik operasyon yaptıklarını duyurdu. Tengseri, operasyon kapsamında Basra Körfezi'nde bu zamana kadarki en yüksek miktarda kaçak akaryakıtın ele geçirildiğini ifade etti. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
İran, Devrim Muhafızları, 3. Sayfa
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