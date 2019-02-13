İran'da Devrim Muhafızları Otobüsüne İntihar Saldırısı: 20 Ölü
5 saat önce
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran
'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları
Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.
İran'ın haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, saldırıda şimdiye kadar 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:21 Kaynak: AA
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