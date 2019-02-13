Son Dakika Haberleri: İran'da Devrim Muhafızlarına İntihar Saldırısı: 20 Ölü, 20 Yaralı

İran'da Devrim Muhafızlarına İntihar Saldırısı: 20 Ölü, 20 Yaralı

4 saat önce

İran'ın "Sistan ve Belucistan" eyaletinde Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüse intihar saldırısı düzenlendi.

İran'ın "Sistan ve Belucistan" eyaletinde Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüse intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İran'ın "Sistan ve Belucistan" eyaletinde Haş-Zahidan yolu üzerinde İran Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüse intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıyı ayrılıkçı Ceyşül Adl örgütü üstlenirken, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği ifade ediliyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 07:46 Kaynak: İHA

İran, Güncel
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