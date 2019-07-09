Son Dakika Haberleri: İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı
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İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı

41 dakika önce

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.

İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı, System.String[]
Azerbaycan, İran, Güncel
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti.
İran devlet medyasında yer alan habere göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına silahlı saldırı düzenlendi.
3 Devrim Muhafızı askerinin hayatını kaybettiği 1 askerin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:53 Kaynak: AA
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