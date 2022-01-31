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İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü - Son Dakika

İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü

31.01.2022 15:26
İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen bir kişi emniyet güçlerince öldürüldü.

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarına yönelik silahlı saldırı düzenlediği öne sürülen bir kişi emniyet güçlerince öldürüldü.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde, İstihbarat ve Devrim Muhafızlarına ait basın ofisine silahlı saldırıda bulunuldu.

Çıkan çatışmada saldırganın hayatını kaybettiği, bir sivilin ise yaralandığı belirtildi.

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Saldırı, Sistan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da Devrim Muhafızlarına silahlı saldırı düzenlediği iddiasıyla bir kişi öldürüldü - Son Dakika
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