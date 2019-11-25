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İran'da devrime bağlılık gösterisi

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz hafta benzin zammı ile birlikte başlayan şiddet eylemlerine tepki olarak devrime bağlılık gösterisi düzenlendi.

İran'da devrime bağlılık gösterisi, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da geçtiğimiz hafta benzin zammı ile birlikte başlayan şiddet eylemlerine tepki olarak devrime bağlılık gösterisi düzenlendi.


Devrime bağlılık yürüyüşlerinin yapıldığı Tahran'da İranlılar "kahrolsun Amerika", " kahrolsun fitneciler" sloganları atarak ülke genelindeki şiddet eylemlerini kınadılar. İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen devrime bağlılık gösterisinde İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami konuştu. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan karşıtı sloganların atıldığı gösteride Devrim Muhafızları Genel Komutanı Selami, "Bugün büyük ve küresel bir savaştayız" dedi. Ülke genelindeki şiddet eylemlerinin son bulduğunu söyleyen General Selami, "Son günlerde çıkartılmak istenen fitne büyük bir yenilgi aldı ve bugün düşmana son kurşunu sıktık" ifadelerini kullandı.


İran'da benzin zammı nedeniyle başlayan şiddet eylemlerinin İran aleyhinde yürütülen küresel bir savaş olduğunu vurgulayan General Selami, "Tüm düşmanlarımız ile hesabımızı göreceğiz. Eğer kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz" şeklinde konuştu.


İran'da 15 Kasım Cuma günü benzin zammı ile birlikte başlayan gösteriler ülke genelinde şiddet eylemlerine dönüşmüş ve kamu malları ile bankalar ateşe verilmişti. - TAHRAN

Tahran, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:43 Kaynak: İHA
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