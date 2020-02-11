İran'da devrimin 41. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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İran'da devrimin 41. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

İran'da sokaklara dökülen binlerce kişi, İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünü kutladı.

İran'da devrimin 41. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

İran'da sokaklara dökülen binlerce kişi, İslam Devrimi'nin 41. yıl dönümünü kutladı.


İran genelinde sabah saatlerinde başlayan İran İslam Devrimi 41. yıl dönümü kutlamaları, İranlı yetkililerin de katılımıyla gerçekleşti. Zafer yürüyüşüne katılan binlerce kişi, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarak, ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen General Süleymani'nin fotoğraflarını taşıdı.


Yıl dönümü kutlamalarında konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu tarihi gün dolayısıyla tüm halkımıza, İslam dünyasına ve İslam İnkılabı Rehberi Seyid Ali Hamaney'e tebrik arz ediyorum. Bu vesileyle 8 yıllık Kutsal Savunma Savaşı'ndaki şehitlerimizi ve diğer tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Ruhani konuşmasında, ABD tarafından öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye de değinerek, "Şehit Kasım Süleymani'nin naaşının karşılanmasında da halkımız sokaklara dökülerek devletten ve emniyet güçlerinden şehidin intikamının alınmasını istedi. Devletimiz de bu yönde hareket edecektir" dedi.


İran'ın askeri gücünün günden güne daha da arttığına dikkati çeken Ruhani, "İslam Devrimi'nden önce askeri teçhizatımızın yüze 95'i yurt dışından geliyordu. Ancak günümüzde bu alandaki ihtiyaçlarımız ülke içinde üretiliyor. Bu, İran milletinin bilimsel yeteneğinin yanı sıra askeri ve savunma gücünü gösteriyor" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:24 Kaynak: İHA
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