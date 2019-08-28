Son Dakika Haberleri: İran'da din adamını öldüren kişi halka açık alanda idam edildi
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İran'da din adamını öldüren kişi halka açık alanda idam edildi

1 saat önce

İran'ın Fars eyaletinde din adamı Hüccetülislam Muhammed Hursend'i öldürmekten suçlu bulunan bir kişi halka açık alanda idam edildi.

İran'da din adamını öldüren kişi halka açık alanda idam edildi, System.String[]
İran'ın Fars eyaletinde din adamı Hüccetülislam Muhammed Hursend'i öldürmekten suçlu bulunan bir kişi halka açık alanda idam edildi.
İran devlet televizyonuna göre, Fars eyaletine bağlı Kazerun ilçesinin Cuma İmamı Hursend'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen Hamid Rıza Dırahşende'nin cezası sabah saatlerinde halka açık alanda infaz edildi.
Kazerun Cuma İmamı Hursend, 29 Mayıs'ta Kadir Gecesi için düzenlenen programdan dönüşte evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından cinayetin faili olarak gözaltına alınan kişinin 3 aydan kısa sürede yargı sürecinin tamamlanarak idama mahkum edilmesi dikkati çekmişti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Fars eyaleti Yargı Başkanı Kazım Musevi, "Konunun hassasiyeti ve kamuoyunun olaydan duyduğu üzüntü göz önüne alınarak bu dosya mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırıldı." dedi.
İran'da cuma imamları, ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bölgedeki temsilcisi sayılıyor.
Son dönemde din adamlarına yönelik sözlü ve fiili saldırıların arttığı gözlenen İran'da cinayet, uyuşturucu, terör ve tecavüz suçluları hakkında verilen idam cezaları genellikle halka kapalı alanlarda infaz ediliyor.
İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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