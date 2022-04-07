İran'da din görevlilerine bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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İran'da din görevlilerine bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

07.04.2022 22:46
İran'da din görevlilerine bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde 5 Nisan'da 3 din görevlisine düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde 5 Nisan'da 3 din görevlisine düzenlenen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Meşhed Şehid Kamyab Hastanesi Başhekimi Mesud Hani, İmam Rıza Türbesi'ndeki saldırıda yaralananlardan din görevlisi Muhammed Sadık Darayi'nin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Hani, saldırıda yaralanan İslam Pakdamen adlı din görevlisinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

İran'ın doğusundaki Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Türbesi'nde yabancı uyruklu bir saldırgan tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda Muhammed Aslani adlı din görevlisi yaşamını yitirmişti. Saldırıda yaralanan 2 din görevlisi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

Saldırgan türbenin güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak, polise teslim edilmişti.

Yetkililer tarafından daha sonra yapılan açıklamada, saldırganın Pakistan sınırlarından yasa dışı olarak ülkeye giren 21 yaşındaki Abdullatif Muradi adlı aşırılık yanlısı bir Özbekistanlı olduğu belirtilmişti. Saldırıyla ilgili ikisi Muradi'nin kardeşi olmak üzere 6 kişi de gözaltına alınmıştı.

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İmam Rıza, Meşhed, Nisan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da din görevlilerine bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da din görevlilerine bıçaklı saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye çıktı - Son Dakika
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