İran'da dini lideri seçen uzmanlar meclisi üyesi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da dini lideri seçen uzmanlar meclisi üyesi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

İran'da ülkenin dini liderini seçen uzmanlar meclisi üyesi olan Ayetullah Haşim Bathai Gulpayegani, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da dini lideri seçen uzmanlar meclisi üyesi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

İran'da ülkenin dini liderini seçen uzmanlar meclisi üyesi olan Ayetullah Haşim Bathai Gulpayegani, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


İran'da ülkenin dini liderini belirlemekle görevli uzmanlar meclisi üyesi olan 78 yaşındaki Ayetullah Haşim Bathai Gulpayegani'nin Korona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü başkent Tahran'daki Şehit Beheşti hastanesinde hayatını kaybettiği açıklandı. İran'da 19 Şubat tarihinden itibaren görülmeye başlayan korona virüsünde şimdiye kadar aralarında üst düzey siyasi isimlerin de olduğu 853 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının ülke genelinde 14 bin 991 olduğu açıklandı. - TAHRAN

Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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