İran'da dini mekanlar, ramazan ayının ilk haftasında kapalı olacak - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, türbe ve ibadethanelerle ilgili yaklaşık bir ay önce uygulamaya giren kapatılma kararının, mayısın ilk haftasına kadar süreceğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği "Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu Toplantısı"nda ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, "Bugünkü toplantımızın başında dini mekanların mayısın sonuna kadar kapalı kalmasını düşünüyorduk. Fakat Kum Dini Okullar Birliğini temsilen aramızda bulunan Sayın Arafi, mayısın ilk haftasında yasağın kaldırılmasını istedi. Kabul ettik." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyonun önemine değinen Ruhani, "Ramazan ayında insanlar ibadetlerini ferdi olarak yerine getirmelidir. Restoran ve kahvehaneler kapalı olmaya devam edecek fakat çarşı ve pasajlar önümüzdeki hafta açılacak." diye konuştu.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5 bin 31'e, vaka sayısı ise 80 bin 868'e ulaştı.