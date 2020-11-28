Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı - Son Dakika

Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı

28.11.2020 15:49

Son dakika haber: - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan grup, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye yönelik...

- İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu

ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanan grup, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi'ye yönelik gerçekleştirilen suikastı protesto etti. ABD ve İsrail bayraklarını ateşe veren öfkeli grup, İran hükümetini suikastı engelleyememekle suçladı.

İran'da dün nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade Mahabadi'nin suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

Başkent Tahran'da Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan öfkeli bir grup, Mahabadi'ye yönelik gerçekleşen suikastı protesto etti. "ABD ve İsrail'e ölüm" sloganları atılan gösteride, "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasının ek protokol uygulaması durdurulmalı" yazılı pankart açıldı. Protestoda ABD, İsrail bayrakları ateşe verilirken, İran hükümetinin Fahrizade suikastını engelleyememesi ve daha önceki saldırılara istenilen karşılığı vermemesi de eleştirildi. Göstericilerin yaptığı konuşmada, "Ruhani hükümetinin gereken tepkiyi göstermemesinden dolayı öğrenciler ve halk olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Artık slogan atmak yeter" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade Mahabadi, dün Tahran'a bağlı Abserd şehrinde yerel saatle 14.30'da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetmişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Mahabadi suikastının İsrail rejimi tarafından gerçekleştirildiğini savunarak uygun bir zamanda İran'ın bu saldırıya karşılık vereceğini söyledi.

Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı
Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, İsrail, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | - İran'da Dışişleri Bakanlığı önünde Mahabadi suikastı protestosu- ABD ve İsrail bayrağı ateşe verildi, hükümet suikastı engelleyememekle suçlandı - Son Dakika


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