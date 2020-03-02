Son Dakika › Politika › İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti
6 saat önce
İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü nedeniyle İran'da da bilanço artıyor. İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi'nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Öte yandan, bir dönem Kum milletvekilliği yapmış Mirmuhammedi, Ali Hamaney ile Haşimi Rafsancani'nin Cumhurbaşkanlıkları döneminde Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığı görevinde bulunmuştu. - TAHRAN
Son Dakika Şehit babasından duygulandıran davranış: Okulu açacak kimse yoksa ben geleyim Ürdün'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı AK Parti Sözcüsü Çelik'e açıkça soruldu: O gece bütün açıklamaları neden Hatay Valisi yaptı?