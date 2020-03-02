İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti

6 saat önce

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da DMTK üyesi Mirmuhammedi, Korona nedeniyle hayatını kaybetti, System.String[]

İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi, Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan Korona virüsü nedeniyle İran'da da bilanço artıyor. İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) üyesi Seyit Muhammed Mirmuhammedi'nin bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.


Öte yandan, bir dönem Kum milletvekilliği yapmış Mirmuhammedi, Ali Hamaney ile Haşimi Rafsancani'nin Cumhurbaşkanlıkları döneminde Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanlığı görevinde bulunmuştu. - TAHRAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Sabah, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:30 Kaynak: İHA
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