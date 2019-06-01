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İran'da doğal afetler nedeniyle son 3 günde 31 kişi hayatını kaybetti

56 dakika önce

İran'da doğal afetler nedeniyle son 3 günde 31 kişi hayatını kaybederken 71 kişi yaralandı.

İran'da doğal afetler nedeniyle son 3 günde 31 kişi hayatını kaybetti, System.String[]
İran'da doğal afetler nedeniyle son 3 günde 31 kişi hayatını kaybederken 71 kişi yaralandı.

İran Acil Servis Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, 29-31 Mayıs tarihleri arasında yıldırım düşmesi, tufan ve sel felaketlerinden 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 71 kişinin yaralandığını söyledi. İran'ın Erdebil, Batı ve Doğu Azerbaycan, Zencan, Horasan, Kürdistan, Huzistan, Fars, İsfehan ve Kirmanşah eyaletlerinde etkili olan doğal afetlerde, 6 kişi sel ve 25 kişi ise yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

İran'da geçtiğimiz Nisan ayında etkili olan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce köy, ilçe ve kasaba sular altında kalmıştı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
Acil Servis, İran, Güncel
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