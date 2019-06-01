İran'da doğal afetler nedeniyle son 3 günde 31 kişi hayatını kaybetti
56 dakika önce
İran'da doğal afetler nedeniyle son 3 günde 31 kişi hayatını kaybederken 71 kişi yaralandı.
İran
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
'da doğal afetler nedeniyle son 3 günde 31 kişi hayatını kaybederken 71 kişi yaralandı.
İran Acil Servis
Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, 29-31 Mayıs tarihleri arasında yıldırım düşmesi, tufan ve sel felaketlerinden 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 71 kişinin yaralandığını söyledi. İran'ın Erdebil, Batı ve Doğu Azerbaycan
, Zencan, Horasan
, Kürdistan, Huzistan, Fars, İsfehan ve Kirmanşah eyaletlerinde etkili olan doğal afetlerde, 6 kişi sel ve 25 kişi ise yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
İran'da geçtiğimiz Nisan ayında etkili olan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce köy, ilçe ve kasaba sular altında kalmıştı. - TAHRAN
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