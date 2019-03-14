İran'da Doğalgaz Boru Hattında Patlama: 5 Ölü
1 saat önce
İran’ın Ajvaz kentinde bir boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde botu hattında patlama meydana geldi. Olayda biri kadın biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İranlı yetkili Kiamars Hajizadeh konuya ilişkin açıklamasında, patlamanın Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki botu hattında gerçekleştiğini […]The post İran’da doğalgaz boru hattında patlama: 5 ölü appeared first on Enerji Enstitüsü.
İran
'ın Ajvaz kentinde bir boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde botu hattında patlama meydana geldi. Olayda biri kadın biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İranlı yetkili Kiamars Hajizadeh konuya ilişkin açıklamasında, patlamanın Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki botu hattında gerçekleştiğini bildirdi.
Patlamanın bulunduğu bölgede 5 aracın da alev aldığı, itfaiye ve sağlık ekibinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:50
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