Son Dakika Haberleri: İran'da Doğalgaz Boru Hattında Patlama: 5 Ölü

İran'da Doğalgaz Boru Hattında Patlama: 5 Ölü

1 saat önce

İran’ın Ajvaz kentinde bir boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde botu hattında patlama meydana geldi. Olayda biri kadın biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İranlı yetkili Kiamars Hajizadeh konuya ilişkin açıklamasında, patlamanın Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki botu hattında gerçekleştiğini […]The post İran’da doğalgaz boru hattında patlama: 5 ölü appeared first on Enerji Enstitüsü.

İran'da Doğalgaz Boru Hattında Patlama: 5 Ölü, System.String[]
İran'ın Ajvaz kentinde bir boru hattında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde botu hattında patlama meydana geldi. Olayda biri kadın biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İranlı yetkili Kiamars Hajizadeh konuya ilişkin açıklamasında, patlamanın Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki botu hattında gerçekleştiğini bildirdi.

Patlamanın bulunduğu bölgede 5 aracın da alev aldığı, itfaiye ve sağlık ekibinin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:50 

İran, Sektörel
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