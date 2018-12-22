İran'da Dolandırıcılık Çetesi Lideri İdam Edildi

İran'da, dolandırıcılık çetesi kurduğu ve çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle yargılanan Hamid Rıza Bakıri Dermeni hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

İran'da, dolandırıcılık çetesi kurduğu ve çeşitli suçlara karıştığı gerekçesiyle yargılanan Hamid Rıza Bakıri Dermeni hakkında verilen idam cezası infaz edildi.



Tahran Devrim Mahkemesi Bilgilendirme Merkezi'nden yapılan açıklamada, Dermeni hakkında 1 Ekim'de verilen ve 9 Aralık'ta Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylanan idam cezasının bu sabah uygulandığı bildirildi.



Devrim Mahkemesi, sahtecilik, dolandırıcılık, hile, rüşvet verme ve paravan şirket kurup muhtelif suçlara karıştığı iddiasıyla yargılanan Dermeni'ye, 1 Ekim'de idam cezası vermişti.



İran devlet televizyonu Dermeni'nin, hakkında idam kararı bulunan İranlı iş adamı Babek Zencani ile yakın ilişki içinde olduğunu ileri sürdü.



Babek Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırmak suçlamasıyla 30 Aralık 2013'te gözaltına alınmış, Devrim Mahkemesi Zencani hakkında idam cezası vermişti.



İran'da altın piyasasını manipüle etmek için altın stoklamakla suçlanan Vahid Mazlumin ile iş birlikçisi olarak adlandırılan Muhammed İsmail Kasımi geçen ay idam edilmişti.

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