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İran'da domuz gribi nedeniyle 19 kişi öldü
7 saat önce
İran'da domuz gribi nedeniyle 19 kişi öldü
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, ülkede H1N1 virüsü (domuz gribi) nedeniyle son bir haftada 19 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Reisi, "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:43
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