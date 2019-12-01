İran'da domuz gribi nedeniyle 19 kişi öldü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Reisi, "Son bir haftada H1N1 virüsü tespit edilen ve çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 273 kişiden 19'u hayatını kaybetti." dedi.

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