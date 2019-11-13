İran'da domuz gribi nedeniyle 2 kişi öldü
6 saat önce
İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, ülkede domuz gribi salgını sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:42 Kaynak: AA
İran Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı Muhammed Mehdi Guya, ülkede domuz gribi salgını sebebiyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre Guya, H1N1 virüsünün (domuz gribi) ülkenin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 2 hafta önce ortaya çıktığını belirterek, söz konusu virüsün geçen yıllara oranla bu yıl daha erken görüldüğünü ifade etti.
Guya, "Domuz gribi salgını sebebiyle 2 kişi Gilan eyaletinde hayatını kaybetti" dedi.
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