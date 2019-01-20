Son Dakika Haberleri: İran'da Döviz Piyasasında Usulsüzlüğe Hapis ve Kırbaç Cezası

İran'da Döviz Piyasasında Usulsüzlüğe Hapis ve Kırbaç Cezası

37 dakika önce

İran'da döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon yapmaktan suçlu bulunan 5 sarrafa, çeşitli hapis ve para cezalarının yanı sıra 74'er kırbaç cezası verildi.

İran'da Döviz Piyasasında Usulsüzlüğe Hapis ve Kırbaç Cezası, System.String[]
İran'da döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon yapmaktan suçlu bulunan 5 sarrafa, çeşitli hapis ve para cezalarının yanı sıra 74'er kırbaç cezası verildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ekonomi Suçları İnceleme Özel Mahkemesi "döviz piyasasında usulsüzlük ve manipülasyon" suçlamasıyla yargılanan 5 sarraf için çeşitli hapis ve para cezalarının yanı sıra 74'er kırbaç cezası verdi.

Haberde, döviz piyasasını komisyoncular ve ulusal kartlarla aldıkları yüksek miktarda dövizle etkilemeye çalışmaktan suçlu bulunan İhsan Saferi Emir ve Behzad Behrami'nin 2 milyar riyal para, 10 yıl hapis ve 74 kırbaç; Mecid Ensari'nin 3 milyar riyal para, 9 yıl hapis ve 74 kırbaç; Peyman Erguvani'nin 1 milyar 500 milyon riyal para, 7 yıl hapis ve 74 kırbaç; Mazin Kayini'nin ise 400 milyon riyal para, 9 yıl hapis ve 74 kırbaç cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Ekonomi, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik! Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak

Hakkında Soruşturma Başlatılan Müjdat Gezen: Kimin Kaçacağını Biliyorum Ama Söylemem Gizli Tanıktan Olay Yaratan İddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü Falakaya Yatırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:01:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Döviz Piyasasında Usulsüzlüğe Hapis ve Kırbaç Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]