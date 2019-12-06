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İran'da düğün salonunda doğal gaz sobası patladı: 11 ölü, 42 yaralı
7 saat önce
İran'ın Kürdistan eyaletindeki bir düğün salonunda doğal gaz sobasının patlaması sonucu 11 kişi yaşamını yitirirken 42 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
İran'ın Kürdistan eyaletindeki bir düğün salonunda doğal gaz sobasının patlaması sonucu 11 kişi yaşamını yitirirken 42 kişi de yaralandı.
İran Acil Servis Kurumu Sözcüsü Müçteba Halid'i olayın yerel saatle 21.30'da Kürdistan eyaletine bağlı Saggız şehrinde gerçekleştiğini ve bölgeye 11 ambulansın gönderildiğini açıkladı. İran'ın Kürdistan eyaletindeki bir düğün salonunda doğal gaz sobasının patlaması ile ölü ve yaralıların olduğunu belirten Halid'i, "Maalesef yaşanan doğal gaz sobasının patlaması sonucu 11 kişi hayatını kaybederken 42 kişi de yaralandı" dedi. - TAHRAN
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