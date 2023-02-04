İran'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti

04.02.2023 23:34
İran'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti

İran'ın kuzey doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinin Reşthar ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İran'ın kuzey doğusundaki Rezevi Horasan eyaletinin Reşthar ilçesindeki bir düğünde çıkan kavgada 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Reşthar ilçesinin Bafser köyünde yapılan düğünde gelin ve damadın akrabaların da aralarında bulunduğu köylüler arasında tartışma çıktı.

Eski anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma bir süre sora ateşli ve ateşsiz silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Reşthar Polis Amiri Albay Muhammed Abbaszade de kavga sebebinin eski anlaşmazlık olduğunu doğrulayarak ayrıntılı bilginin gerekli soruşturmanın tamamlanmasından sonra verileceğini belirtti.

Abbaszade, polis ekiplerinin köye gelmesiyle asayişin büyük oranda sağlandığını aktardı.

Kaynak: AA
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Horasan, İran, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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