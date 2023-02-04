İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Reşthar ilçesinin Bafser köyünde yapılan düğünde gelin ve damadın akrabaların da aralarında bulunduğu köylüler arasında tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Horasan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da düğünde çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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