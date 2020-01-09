İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı

6 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İran'da düşen uçağın patlama anının görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının yere çakılmasından sonra meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.


İran'ın başkenti Tahran'da 176 kişinin bulunduğu yolcu uçağı yere çakıldıktan sonra patlama meydana geldi. Patlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Tahran'da dün İmam Hümeyni Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. İran devlet televizyonu uçağın teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyurmuştu. - TAHRAN

Ukrayna, Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:50 Kaynak: İHA
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