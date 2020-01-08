İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - Son Dakika

İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor

6 saat önce

İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor.

İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor

İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:50 Kaynak: DHA
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