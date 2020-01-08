İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - 2 - ek görüntü - Son Dakika

İran 'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - 2 - EK GÖRÜNTÜ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz

Dünya bu açıklamaya kilitlendi! Trump, İran saldırısıyla ilgili açıklama yapacak