İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - 2 - ek görüntü - Son Dakika

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İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - 2 - ek görüntü
6 saat önce
İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - 2 - EK GÖRÜNTÜ.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:02 Kaynak: DHA
İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - 2 - EK GÖRÜNTÜ
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