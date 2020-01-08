İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor - Son Dakika

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İran'da düşen uçak... ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor
6 saat önce
İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:25 Kaynak: DHA
İran'da düşen uçak... Ekipler enkaz bölgesinde çalışıyor
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