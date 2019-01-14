İran'da Düşen Uçakta 1 Yaralı, 14 Ölü

İran'ın Elburz eyaletinin Kerec şehrinde düşen uçakta 15 mürettebat bulunduğunu belirten İranlı yetkililer, pilotun kurtarıldığını, diğer 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İran'ın Elburz eyaletinin Kerec şehrinde düşen uçakta 15 mürettebat bulunduğunu belirten İranlı yetkililer, pilotun kurtarıldığını, diğer 14 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.



Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten kalkış yapan ve varış rotası İran'ın Peyam Havaalanı olan Boeing 707 tipi kargo uçağı, açıklamalara göre 'yanlışlıkla' Fetih Havaalanı'nda iniş yapmaya çalıştı. Peyam ve Fetih havaalanlarının yer aldığı Elburz eyaleti yetkilileri, pilotun iniş sırasında uçağı kontrol edememesi sonucu havaalanı duvarına çarpıp ardından bir yerleşim bölgesine girdiğini söyledi. Yapılan açıklamalara göre, bazı evlerin zarar gördüğü uçak kazası sonucunda 14 kişi hayatını kaybetti.



Eburz Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre ise pilot dışında geriye kalan 14 kişinin kaza sonucunda yaşamını yitirdiği öğrenildi. Elburz Acil Yardımlar Merkezi yetkilileri şu ana kadar 7 cenazenin uçaktan çıkarıldığını kaydetti. Kırgızistan'a ait olduğu belirtilen uçağın aslında İran ordusuna ait olduğu ve Kırgızistan'dan 'et' taşıdığı açıklanan yeni bilgiler arasında yer alıyor.



Sosyal ağlarda ve yerel haber ajanslarında yer alan bazı fotoğraflar, uçak enkazının büyük bir parçasının birkaç yerleşim binasının içine girdiği ve binalarda ağır hasarın meydana geldiği görülüyor.



Uçak mürettebatının kimlik bilgilerinin İran Ordusu tarafından açıklanması bekleniyor. - TAHRAN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İran'da Zabıtanın Sokak Çocuklarına Sattıkları Çiçekleri Yedirmesi Büyük Tepki Çekti

Şanlıurfa'da 2 Aile Arasındaki Kavgada Silahlar Konuştu: 2 Ölü, 1'i Asker 13 Yaralı

Termometreler -35 Dereceyi Gördü, Tilkililer Donarak Telef Oldu

Mahallede Adres Soran Saldırganlar Bilemeyene Kurşun Yağdırdı, 2 Kişi Yaralandı