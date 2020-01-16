İran'da düşen uçakta ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine tazminat ödenecek - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da düşen uçakta ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine tazminat ödenecek - Son Dakika

İran'da düşen uçakta ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine tazminat ödenecek

6 saat önce

Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, İran'da düşen Ukrayna uçağında ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine hem İran'dan hem de Kanada hükümetinden tazminat sağlanması için çalışma yapıldığını söyledi.

İran'da düşen uçakta ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine tazminat ödenecek, System.String[]

Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, İran'da düşen Ukrayna uçağında ölen Kanada vatandaşlarının ailelerine hem İran'dan hem de Kanada hükümetinden tazminat sağlanması için çalışma yapıldığını söyledi.


Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau düzenlediği basın toplantısında, İran'da Ukrayna Havayollarına (UIA) ait uçağın düşürülmesiyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarının ailelerine tazminat ödeneceğini söyledi. Bakan, "İlk önceliğimiz, şu anda bu trajedide hayatını kaybeden 57 Kanadalının ailelerini ve yakınlarını desteklemek. Sevdiklerini geri getiremesek de bu zor zamanlarında hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için tazminat alacaklarından emin olacağız" şeklinde konuştu.


Garneau, İran'ın hala düşürülen UIA uçağının kara kutularını elinde tuttuğunu ve Kanada'ya henüz erişim izni verilmediğini de belirtti. Ulaştırma Bakanı, "Kara kutular soruşturmaya öncülük eden İran'ın elinde" şeklinde konuştu. Başbakanlığın Parlamento Sekreteri Ömer Alghabra da İran'dan tahsil edilmesi planlanan tazminatın yanı sıra Ottawa yönetiminin de kazadan etkilenenlerin ailelerine ek tazminat sağlamayı aktif olarak araştırdığını duyurdu. Alghabra, Kanada hükümetinin ailelere ülkelerine geri dönme çabalarında yardımcı olmak için vize ücretlerinden feragat edeceği ya da para iadesi yapmak gibi çeşitli yollar aradığını da ekledi. - OTTAWA

Mehmet Cahit Turhan, Kanada, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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