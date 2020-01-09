İran'da düşen yolcu uçağı kaza sırasında havalimanına geri dönmeye çalışmış - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İran'da düşen yolcu uçağı kaza sırasında havalimanına geri dönmeye çalışmış - Son Dakika

İran'da düşen yolcu uçağı kaza sırasında havalimanına geri dönmeye çalışmış

6 saat önce

İran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağın, kaza sırasında havalimanına dönmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İran'da düşen yolcu uçağı kaza sırasında havalimanına geri dönmeye çalışmış, System.String[]

İran'da düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği uçağın, kaza sırasında havalimanına dönmeye çalıştığı ortaya çıktı.


İran'da 176 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. İranlı yetkililer, Tahran- Kiev seferi için havalanan ve kalkışından kısa bir süre sonra düşen Ukrayna Havayollarına (MAU) ait yolcu uçağının kaza anında havalimanına geri dönmeye çalıştığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmalar devam ederken, Ukrayna'dan bir uzman ekip de araştırmalara katılmak için bugün İran'a hareket etti. - TAHRAN

Tahran, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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