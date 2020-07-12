İran'da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin yeni rapor yayınlandı - Son Dakika

İran Sivil Havacılık Dairesi, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yayınlanan yeni raporda, yolcu uçağını hedef alan hava savunma sisteminin daha önceden yerinin değiştirildiği ve radar sisteminde yeni koordinatların ayarlanmasının unutulduğu belirtildi.



İran Sivil Havacılık Dairesi, İran'da 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yeni raporunu yayınladı. Raporda, yolcu uçağını hedef alan hava savunma sisteminin daha önceden yerinin değiştirildiği ve radar sisteminde yeni koordinatların ayarlanmasının unutulduğu belirtildi. Ukrayna yolcu uçağını hedef alan hava savunma sisteminde 107 derecelik koordinat hatası olduğu belirtilen raporda, "İmam Humeyni Havaalanı'ndan kalkan Ukrayna yolcu uçağı, hava savunma sisteminde güneybatıdan Tahran'a yaklaşan belirsiz bir hedef olarak tanımlandı" ifadesi kullanıldı. Hava savunma operatörünün merkezle iletişime geçmeden füzeyi ateşlediği kaydedilen raporda, "Hava savunma sisteminin operatörü düşman hedef olarak belirlediği noktaya kumanda merkezinden yanıt almadan 2 füze fırlattı" ifadeleri kullanıldı.



İran'da 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ukrayna yolcu uçağının insani hata nedeniyle düşürülmesi sonrası, 6 kişinin tutuklandığı açıklanmıştı. - TAHRAN