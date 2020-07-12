İran'da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin yeni rapor yayınlandı - Son Dakika

İran'da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin yeni rapor yayınlandı

İran Sivil Havacılık Dairesi, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yayınlanan yeni raporda, yolcu uçağını hedef alan hava savunma sisteminin daha önceden yerinin değiştirildiği ve radar sisteminde yeni koordinatların ayarlanmasının unutulduğu belirtildi.

İran Sivil Havacılık Dairesi, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yayınlanan yeni raporda, yolcu uçağını hedef alan hava savunma sisteminin daha önceden yerinin değiştirildiği ve radar sisteminde yeni koordinatların ayarlanmasının unutulduğu belirtildi.

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı


İran Sivil Havacılık Dairesi, İran'da 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin yeni raporunu yayınladı. Raporda, yolcu uçağını hedef alan hava savunma sisteminin daha önceden yerinin değiştirildiği ve radar sisteminde yeni koordinatların ayarlanmasının unutulduğu belirtildi. Ukrayna yolcu uçağını hedef alan hava savunma sisteminde 107 derecelik koordinat hatası olduğu belirtilen raporda, "İmam Humeyni Havaalanı'ndan kalkan Ukrayna yolcu uçağı, hava savunma sisteminde güneybatıdan Tahran'a yaklaşan belirsiz bir hedef olarak tanımlandı" ifadesi kullanıldı. Hava savunma operatörünün merkezle iletişime geçmeden füzeyi ateşlediği kaydedilen raporda, "Hava savunma sisteminin operatörü düşman hedef olarak belirlediği noktaya kumanda merkezinden yanıt almadan 2 füze fırlattı" ifadeleri kullanıldı.


İran'da 176 kişinin ölümüyle sonuçlanan Ukrayna yolcu uçağının insani hata nedeniyle düşürülmesi sonrası, 6 kişinin tutuklandığı açıklanmıştı. - TAHRAN

Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin yeni rapor yayınlandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:12 Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:44 Fenerbahçe golü buldu ve beraberliği yakaladı 20:05 Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
21:12
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Fenerbahçe golü buldu ve beraberliği yakaladı
20:44
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
20:05
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 21:37:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da düşürülen Ukrayna uçağına ilişkin yeni rapor yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]