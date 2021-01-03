İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağında ölenlerden 127'si "şehit" sayıldı - Son Dakika

İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağında ölenlerden 127'si "şehit" sayıldı

03.01.2021 17:05
İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağında ölenlerden 127'si

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehit ile Gaziler Vakfı Başkanı Said Evhadi, 8 Ocak 2020'de yanlışlıkla düşürülen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerden 127'sinin "şehit" sayıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehit ile Gaziler Vakfı Başkanı Said Evhadi, 8 Ocak 2020'de yanlışlıkla düşürülen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerden 127'sinin "şehit" sayıldığını söyledi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Evhadi, "Uçaktaki 148 (İranlı) kişiden bugüne kadar 127'si şehit sayıldı." dedi.

Evhadi ayrıca uçak kazasının birinci yılında hayatını kaybedenler için Tahran, Meşhed ve İsfahan'da anma törenleri düzenleneceğini kaydetti.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırıları düzenlemişti.

İran ile Ukrayna arasındaki tazminat görüşmeleri sonucunda Tahran yönetiminin tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi, 30 Aralık 2020'de, yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon Türk lirası) tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.

Ukrayna, Şehit, Ocak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağında ölenlerden 127'si 'şehit' sayıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB, barajların alarm vermesinin ardından su tasarrufu için ücretsiz aparat dağıtmaya başladı Cadde ortasında maske takmayan ve sigara içen turist grubunu polis affetmedi Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, diri diri yakılmış olabilir Kuş sürüsüne giren THY'nin kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na geri döndü Koronalı cenazeleri yıkamak için ailelerden para istediği iddia edilen imam hakkında soruşturma başlatıldı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: 15 Şubat sonrasında okullarda yüz yüze eğitime geçilebilir 13 gündür aranan Gülsüm'ün cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Ne altın, ne dolar ne de euro! 2020'nin en çok kazandıranı açık ara Bitcoin oldu
Lautaro'nun 4 gol attığı maçta Inter, Crotone'yi farklı yenip lider oldu Lautaro'nun 4 gol attığı maçta Inter, Crotone'yi farklı yenip lider oldu         
16:47
Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisi çıktı         
16:29
Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı Türkiye genelinde 800 bin kişi ehliyetlerini çipli kimliklere taşıdı         
16:08
Veteriner hekime yumruklu saldırı! O anlar anbean kameraya yansıdı Veteriner hekime yumruklu saldırı! O anlar anbean kameraya yansıdı         
15:17
Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti Bakan Varank: Volkswagen Türkiye yatırımından siyasi nedenlerden ötürü vazgeçti         
15:01
Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu Mısır'da korona hastaları oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti! Görüntüler sosyal medyaya damga vurdu         
14:39
Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü Narkotik polisi fırça ile asfalttan uyuşturucu süpürdü         
14:05
Harvard Üniversitesi profesöründen Harvard Üniversitesi profesöründen "dünya dışı yaşam" iddiası: Gezegenimizin yakınından geçtiler         
12:56
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü vatandaş: Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını bekliyorum Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü vatandaş: Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını bekliyorum         
12:10
750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor 750 bin lira teklif edilmesine rağmen satmadı! 1960 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor         
11:47
Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı Uğur Dündar Twitter'dan paylaştı! Yerde bulduğu 100 TL'yi vermek istediği kağıt toplayıcısının yanıtıyla şoku yaşadı         
11:38
Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin Tecavüz edip öldürdükleri 2 genci gömen şüphelilerden alaycı ifadeler: İyi çekin         
10:36
Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi: Erdoğan'ın oyu yüzde 40.7, Mansur Yavaş'ın oyu yüzde 43.9         
10:20
ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Pottinger: Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından değil Çin'e ait bir laboratuvardan sızdı         
08:40
Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak Efsane dizi Kurtlar Vadisi, yeni adıyla şubat ayında hayranlarıyla buluşacak         
21:12
Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu Alp Kırşan'ın komşusu genç kadın, elleri kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu         
21:09
Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı Fenomen gelin adayı Naz Mila'nın iç çamaşırlı paylaşımı sosyal medyayı salladı         
19:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2021 17:17:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağında ölenlerden 127'si "şehit" sayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei