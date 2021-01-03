İran'da düşürülen Ukrayna yolcu uçağında ölenlerden 127'si "şehit" sayıldı - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Şehit ile Gaziler Vakfı Başkanı Said Evhadi, 8 Ocak 2020'de yanlışlıkla düşürülen Ukrayna yolcu uçağında hayatını kaybedenlerden 127'sinin "şehit" sayıldığını söyledi.

İran Radyo ve Televizyon Kurumuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, Evhadi, "Uçaktaki 148 (İranlı) kişiden bugüne kadar 127'si şehit sayıldı." dedi.

Evhadi ayrıca uçak kazasının birinci yılında hayatını kaybedenler için Tahran, Meşhed ve İsfahan'da anma törenleri düzenleneceğini kaydetti.

Uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırıları düzenlemişti.

İran ile Ukrayna arasındaki tazminat görüşmeleri sonucunda Tahran yönetiminin tazminat ödemeyi kabul ettiği açıklanmıştı.

Tahran yönetimi, 30 Aralık 2020'de, yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar (1,1 milyon Türk lirası) tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.