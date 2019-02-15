Son Dakika Haberleri: İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü

2 saat önce

İran'ın Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde küçük bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'da Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, System.String[]
İran'ın Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde küçük bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın resmi ajansı ISNA, sabah saatlerinde eğitim uçuşu yapan küçük bir uçağın Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrindeki Bahariye bölgesinde düştüğünü açıkladı. Kazada birisi pilot diğeri ise öğrenci iki kişinin hayatını kaybettiği, uçağın kalkış yaptıktan iki dakika sonra düştüğü aktarıldı. Cesetlerden birinin Kaşmer Havalimanı'ndaki itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

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