İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

İran'ın Mazenderan eyaletinde bir eğitim uçağının düştüğü bildirildi. İran Emniyet Merkezi Halkla İlişkiler sorumlusu Ahmed Hosrevi, Mazenderan eyaletinde eğitim uçuşu yapan bir uçağın düştüğünü belirterek, "Eğitim uçağı Mazenderan eyaletinde bulunan Selmanşehr bölgesindeki ormanlık araziye düştü" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bir polisin yaralanmasına neden olan alkollü ve ehliyetsiz şahıstan, ''Neden kaçtınız'' sorusuna küstah yanıt