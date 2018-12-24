Son Dakika Haberleri: İran'da Eğitime "Ekonomi" Engeli

İran'da Eğitime "Ekonomi" Engeli

1 saat önce

İran Okur Yazarlık Hareketi Kurumu Başkanı Ali Bakırzade, ülkede ilkokulu terk eden öğrencilerin yüzde 60'nın ekonomik sorunlardan dolayı eğitimine ara verdiğini dile getirdi.

İran'da Eğitime
İran Okur Yazarlık Hareketi Kurumu Başkanı Ali Bakırzade, ülkede ilkokulu terk eden öğrencilerin yüzde 60'nın ekonomik sorunlardan dolayı eğitimine ara verdiğini dile getirdi.

Başkent Tahran'da "Okur Yazarlık Seferberliği Yıldönümü" münasebetiyle düzenlenen törende konuşan Bakırzade, İran'da ilkokulu terk eden öğrencilerin yüzde 60'nın ekonomik sorunlardan, yüzde 30'unun toplumsal sebeplerden ve yüzde 10'unun da ailevi nedenlerden dolayı eğitimine ara verdiğini belirtti.

Ülkede eğitim şartlarının fiziki anlamda yeterli olduğunu vurgulayan Bakırzade, öngörülemeyen nedenlerden dolayı öğrencilerin okullarını terk ettiğinin altını çizdi.

İran'da zorunlu eğitim

İran'da 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamında 15 milyon 613 bin 546 öğrenci eğitim görüyor.

Okula başlama yaşının 6 olduğu İran'da, öğrenciler 5+3 +4 sistemine göre 12 yıl ücretsiz mecburi eğitime tabi tutuluyor.

İran'da geçtiğimiz yıl ilkokuldan ayrılan öğrenci sayısı 20 bin civarındaydı.

Okullarını terkeden kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla olduğu İran'da, Sistan ve Beluçistan, Batı Azerbaycan ve Kirman eyaletleri okullarını terkeden öğrencilerin en fazla olduğu bölgelerin başında geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:59 Kaynak: AA

Tahran, Ekonomi, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!

Yılda Tam 16 Ton Mantar Üretiyor! Genç Çiftçi Projesiyle Hayatı Değişti Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 18:07:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'da Eğitime "Ekonomi" Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]