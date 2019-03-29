İran'da Ekonomi İran-Irak Savaşındaki Durumdan Daha Kötü"

İran Meclis Başkan Vekili Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik koşulların İran-Irak savaşındaki durumdan daha kötü olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkan Vekili Mesud Pezeşkiyan, ülkesindeki ekonomik koşulların İran-Irak savaşındaki durumdan daha kötü olduğunu belirtti.



Başkent Tahran'da "Yaptırımlarla Sürekli Mücadele" başlıklı toplantıda konuşan Pezeşkiyan, İran'ın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ifade ederek, "Bana göre ülkede ekonomik savaş merkezi oluşturulmalı. Mevcut ekonomik koşullar İran-Irak savaşındaki durumdan daha kötü." dedi.



Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını her geçen gün şiddetlendirdiğine vurgu yaparak, ülkesinde bankacılık alanında da zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



İran Meclisi Haber Ajansına (ICANA) göre, İran'ın Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olup olmamasının uluslararası ticaret ve ülke ekonomisinin gelişmesinde belirleyici rol oynayacağını kaydeden Pezeşkiyan, yetkililerin halka ekonomi konusunda gerçek durumu samimi bir şekilde anlatması halinde halkın, yaptırımların etkisinin azaltılmasına yardımcı olacağını söyledi.



Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde kara para aklamayla mücadele edilmesi için kurulan FATF, Kuzey Kore ile birlikte gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için temmuz ayına kadar süre vermişti.



FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

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